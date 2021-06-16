Известный артист Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в матче группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии (1:0).

«Замечательно, что победили, но уровень игры низкий, — сказал Боярский «СЭ». — Очень много неточных передач, брака. Просто зашкаливающее количество. Миранчук хороший гол забил, Дзюба молодец. Ребята собрались. Победа более-менее была ожидаема, финны дебютанты, у них не самая сильная команда».

Также Боярский оценил шансы российской сборной на выход в плей-офф.

«Мне кажется, без шансов на выход в плей-офф. Я считаю, команда плохо подготовлена. Школа подкачала сильно. Самое необходимое, что требуется для ученика в музыке, оттачивается 10 лет. А у этих футболистов все пропущено, у них все с чистого листа. Это общая беда нашего футбола. Когда ты смотришь игру испанцев, видно абсолютную отточенность, эффективность игры. Они могут держать мяч целый мяч и не отдавать его противнику, это уникальное свойство европейского футбола, все идет до одной ошибки. Такое ощущение, что у нас же сплошная импровизация, нет никаких наработок как в шахматной партии. В Европе футбол — это шахматы, они заранее продумывают ходы, комбинации на поле, которые не оставляют шансов на бессмысленную импровизацию. Посмотрим, как наши будут действовать в Копенгагене. Команду сегодня пронесло, повезло, что отменили пропущенный гол. Если бы не ВАР, игра бы закончилась», — добавил Боярский.

Матч 3-го тура Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.