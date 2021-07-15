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Дзюба вошел в тройку лучших игроков Евро-2020 по версии россиян

11:41
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ВЦИОМ представил данные опроса россиян об итогах чемпионата Европы по футболу — 2020, который прошел с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Более половины россиян (60%) так или иначе следили за чемпионатом Европы по футболу — 2020, при этом только 5% регулярно смотрели трансляции матчей, четверть наших соотечественников (25%) смотрели отдельные матчи, а 23% не смотрели матчи, но узнавали о результатах из новостей. Не следили за ЕВРО-2020 40% опрошенных россиян, 7% не знали об этом чемпионате.

Две трети следивших за чемпионатом соотечественников (66%) болели за сборную России, также россияне поддерживали сборные Италии (38%), Англии (14%), Украины (13%) и Испании (11%), а 9% сообщили, что не болели ни за одну из сборных.

По мнению российской аудитории Евро-2020, лучшими игроками чемпионата стали Криштиану Роналду (6%), Джанлуиджи Доннарума (5%) и Артем Дзюба (4%).

Россияне, следившие за чемпионатом, в основном считают, что наша сборная сыграла совсем слабо (47%) или могла бы показать и более достойный результат (17%). При этом 9% ответили, что сборная добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния.

Недовольные игрой нашей сборной россияне полагают, что результат игр прежде всего связан с большими зарплатами игроков (23%), ошибками тренера (18%), отсутствием мотивации и неудачным составом сборной (по 13%), а также слабой подготовкой (12%).

Более трети россиян (36%) считают, что Станислав Черчесов скорее хорошо работал в качестве главного тренера сборной России по футболу, 30% ответили, что плохо.

Решение Российского футбольного союза о расторжении контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым поддерживают 46% наших сограждан, считают его неправильным 20%.

Дополнительная информация:

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/evro-2020-itogi-i-vyvody

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