Ерохин: «На Евро в сборной России каждый делал все для успеха»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

— Что случилось со сборной России на Евро?Для того чтобы об этом говорить, надо было находиться внутри команды, — цитируют Ерохина «Известия». — Зная большинство ребят из этого состава и тренерский штаб, не сомневаюсь, что каждый делал все, чтобы добиться успешного результата. Но на таком крупном турнире важна любая мелочь. И каждая ошибка может обернуться поражением. Видимо, в этот раз сборной не удалось избежать этого.

— Когда смотрели матчи нашей команды, возникали в голове мысли, как и в каком качестве вы могли помочь сборной, окажись в ее составе на Евро?

— Это всё вопросы в сослагательном наклонении. Есть главный тренер, который определяет состав и несет за это ответственность. Я всегда стараюсь на максимуме отдавать себя в любой игре, на любой тренировке, будь то клуб или сборная, если меня туда вызывают. А дальше уже тренеру определять тот состав, который будет представлять страну на таком крупном турнире. Поэтому я сейчас не рассуждаю, как бы помог сборной на Евро, а двигаюсь дальше, готовлюсь с «Зенитом» к сезону и делаю всё, чтобы быть в хорошей форме, помогать клубу добиваться побед, а также в будущем получить снова вызов в сборную.