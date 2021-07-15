Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ерохин: «На Евро в сборной России каждый делал все для успеха»

11:22
Теги:

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

— Что случилось со сборной России на Евро?Для того чтобы об этом говорить, надо было находиться внутри команды, — цитируют Ерохина «Известия». — Зная большинство ребят из этого состава и тренерский штаб, не сомневаюсь, что каждый делал все, чтобы добиться успешного результата. Но на таком крупном турнире важна любая мелочь. И каждая ошибка может обернуться поражением. Видимо, в этот раз сборной не удалось избежать этого.

— Когда смотрели матчи нашей команды, возникали в голове мысли, как и в каком качестве вы могли помочь сборной, окажись в ее составе на Евро?

— Это всё вопросы в сослагательном наклонении. Есть главный тренер, который определяет состав и несет за это ответственность. Я всегда стараюсь на максимуме отдавать себя в любой игре, на любой тренировке, будь то клуб или сборная, если меня туда вызывают. А дальше уже тренеру определять тот состав, который будет представлять страну на таком крупном турнире. Поэтому я сейчас не рассуждаю, как бы помог сборной на Евро, а двигаюсь дальше, готовлюсь с «Зенитом» к сезону и делаю всё, чтобы быть в хорошей форме, помогать клубу добиваться побед, а также в будущем получить снова вызов в сборную.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1192949/aleksei-fomin/byt-dzhokerom-tozhe-zdorovo

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова
Одни дома: в Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников
Путин указал на непонятные действия большевиков после Первой мировой
Какое наследство и кому оставил режиссер Стефанович
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости