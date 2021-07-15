Британская полиция арестовала четырех человек за оскорбления в адрес игроков сборной Англии после финала Евро

Английская полиция объявила о задержании четырех человек за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии после поражения от Италии (1:1, пенальти — 2:3) в финале Евро-2020. В этой встрече промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

«Полиция ведет расследование преступлений на почве ненависти. Специальная группа следователей работает над большим количеством сообщений со всей страны. Четыре человека арестованы местной полицией.

Наша сборная была настоящим образцом для подражания во время турнира, вела себя профессионально и с достоинством. Неприятно, что есть люди, которые считают приемлемым так отвратительно их оскорблять», — приводит слова констебля полиции Великобритании Марка Робертса Sky Sports.

13 июля стало известно о задержании 50-летнего мужчины, который подозревается в том, что писал расистские оскорбления в адрес Рэшфорда в Twitter. После допроса подозреваемый был отпущен пока домой.

12 июля об оскорблениях сообщила футбольная ассоциация Англии (FA).