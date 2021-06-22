Дзюба извинился за поражение сборной России в матче с Данией

Форвард сборной России Артем Дзюба извинился за поражение команды в матче Евро-2020 с Данией (1:4).

«Прежде всего, хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Оно, может быть, и не по игре, но когда не забываешь свои стопроцентные моменты... Мы выигрываем и проигрываем вместе. Сегодня мы проиграли.

Нам все разжевали, но когда ты на протяжении всего турнира привозишь себе гол... На таком уровне это не прощается. Мы опять сами себя убиваем. Наверное, это психология».

Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.