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Украина повысила шансы на попадание в плей-офф Евро после матчей группы России

00:24
Игроки сборной Украины. Фото Reuters
Игроки сборной Украины. Фото Reuters
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Сборная Финляндия уступила Бельгии (0:2) и заняла третье место в группе В, обогнав Россию.

Напомним, что дальше проходят топ-4 сборных с третьих мест — они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов.

Уже известны три команды, занявшие третью позицию:

1. Группа А — Швейцария — 4 очка, разность мячей — 4-5
2. Группа С — Украина — 3 очка, 4-5
3. Группа В — Финляндия, 3 очка, 1-3

Благодаря этому Швейцария обеспечила место в плей-офф, а Украина, обогнав Финляндию в виртуальном рейтинге, чуть повысила на это шансы.

Что теперь нужно Украине, чтобы попасть в 1/8 финала? Один из следующих раскладов:

1. В группе D — чтобы хорваты сыграли вничью с шотландцами.
2. В группе Е — 1) чтобы Швеция не проиграла Испания; 2) либо поражение Испании от Словакии, либо ее победа над словаками в два мяча, либо в один мяч, но не результативно — 2:1 или 1:0.
3. В группе F — чтобы Португалия проиграла Франции в три мяча или крупнее, а Германия не уступила Венгрии, а если уступила — то в три мяча или крупнее.

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