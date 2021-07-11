Джокович о финале Евро-2020: «Сегодня мы будем наслаждаться футболом»
Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.
«Я большой футбольный болельщик. Сегодня мы будем наслаждаться футболом», — сказал серб в интервью после победы на Уимблдоне.
Матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22.00 по московскому времени. В финале Уимблдона Джокович победил итальянца Маттео Берреттини ((6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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