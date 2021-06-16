Дюков ответил на вопрос об отставке Черчесова

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова в случае невыхода команды из группы на Евро-2020.

— Если сборная России не выйдет из группы, уволят ли главного тренера?

— Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года, — сказал Дюков.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. В первом туре Евро-2020 россияне уступили Бельгии (0:3). Команда Черчесова занимает четвертое место в группе B.

Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).