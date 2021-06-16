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Дюков ответил на вопрос об отставке Черчесова

11:34
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова в случае невыхода команды из группы на Евро-2020.

— Если сборная России не выйдет из группы, уволят ли главного тренера?

— Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года, — сказал Дюков.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. В первом туре Евро-2020 россияне уступили Бельгии (0:3). Команда Черчесова занимает четвертое место в группе B.

Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи


  • James Gang

    Да уже можно выгонять усача, не дожидаясь конца че...

    16.06.2021

  • Serg Tunsen

    давай дождемся окончания че, не стоит рвать на ходу, думаю, по результатам примут решение

    16.06.2021

  • James Gang

    Плохо что контракт действует до конца 2022 года, значит ещё хлебнём со Стасом неподание на ЧМ-22 в Катар... Дюков, пора Саламыча гнать в шею!

    16.06.2021

  • Serg Tunsen

    не завидуй

    16.06.2021

  • МаратХ

    Мино Райола и Хорхе Мендеш плачут где то, когда узнали какой жирный контракт Агузаров пробил усатому. 2,5 миллиона евро в год, плюс премиальные за каждый товарняк за победу 20 миллионов рублей, за ничью 10 миллионов рублей. Результат не важен

    16.06.2021