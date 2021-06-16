Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче Евро против Финляндии

Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на матч группового турнира чемпионата Европы между Россией и Финляндией. Глухой белый кот выбрал российскую команду.

Выбор осуществлялся традиционным способом — миски с кормом разместили рядом с флагами России и Финляндии.

Ранее Ахилл уже правильно предсказал победу сборной Бельгии над Россией. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первом матче россияне уступили Бельгии (0:3), финны обыграли Данию (1:0). Россия занимает четвертое место в группе B, Финляндия с 3 очками — на второй строчке.