Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче Евро против Финляндии
11:25
Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на матч группового турнира чемпионата Европы между Россией и Финляндией. Глухой белый кот выбрал российскую команду.
Выбор осуществлялся традиционным способом — миски с кормом разместили рядом с флагами России и Финляндии.
Ранее Ахилл уже правильно предсказал победу сборной Бельгии над Россией. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первом матче россияне уступили Бельгии (0:3), финны обыграли Данию (1:0). Россия занимает четвертое место в группе B, Финляндия с 3 очками — на второй строчке.
Кот Ахилл предсказал победителя матча сборных России и Финляндии.#евро2020 pic.twitter.com/PMnj9pYnHQ— 78 | НОВОСТИ (@good78news) June 16, 2021
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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