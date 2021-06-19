Дешам заявил о намерении обыграть Венгрию и выйти в плей-офф Евро-2020 со сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил о намерении победить Венгрию во втором туре группового турнира Евро-2020 и выйти в плей-офф.
«Первый матч в группе всегда важный, но он не является решающим. Впрочем, первая игра важнее, потому что определяет дальнейшее положение дел. Если мы победим Венгрию — значит, выйдем из группы за два матча. Сейчас это наша главная цель. Возможно, с Венгрией сыграет тот же состав, что и с Германией, хотя возможны небольшие изменения», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дешама.
В первом матче Евро-2020 Франция обыграла Германию (1:0). Вторая встреча команды против Венгрии состоится сегодня, 19 июня. Начало — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024465--hungary-vs-france/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю