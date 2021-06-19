Тренер сборной Венгрии перед игрой с Францией назвал Мбаппе игроком не от мира сего

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Франции.

«Для нас это отличная мотивация — мы говорим о чемпионах мира, явных фаворитах, у которых есть Мбаппе, который просто не от мира сего. Для нас самое главное — развиваться. Т ак было с тех пор, как я пришел сюда. Мы стоим перед почти невыполнимой задачей, но мы сделаем все возможное. Мы должны работать головой и быть подготовлены тактически. Матч с Португалией произвел на нас преимущественно эмоциональное воздействие, но мы не можем зализывать раны вечно», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Матч Венгрия — Франция пройдет 19 июня и начнется в 16:00 мск. Венгры без очков занимают последнее место в группе F, французы с 3 очками — на второй строчке.