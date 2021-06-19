Тренер сборной Венгрии перед игрой с Францией назвал Мбаппе игроком не от мира сего
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Франции.
«Для нас это отличная мотивация — мы говорим о чемпионах мира, явных фаворитах, у которых есть Мбаппе, который просто не от мира сего. Для нас самое главное — развиваться. Так было с тех пор, как я пришел сюда. Мы стоим перед почти невыполнимой задачей, но мы сделаем все возможное. Мы должны работать головой и быть подготовлены тактически. Матч с Португалией произвел на нас преимущественно эмоциональное воздействие, но мы не можем зализывать раны вечно», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.
Матч Венгрия — Франция пройдет 19 июня и начнется в 16:00 мск. Венгры без очков занимают последнее место в группе F, французы с 3 очками — на второй строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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