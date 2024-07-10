Деменко не исключил, что победитель матча Нидерланды — Англия будет выявлен в серии пенальти

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы-2024 между Нидерландами и Англией.

«Турция больше часа играла в футбол лучше Нидерландов. Турки даже больше заслуживали полуфинала. Но вообще там на результаты очень повлияла сетка — Нидерландам и Англии очень повезло попасть в правую половину плей-офф. Так они и прошли все эти этапы. Понятно, что матч Нидерландов с Англией может повернуться как угодно. Там может быть и дополнительное время, и серия пенальти. Но эта часть сетки, она все-таки слабее той, где были Германия, Испания, Португалия, Франция, Бельгия», — приводит слова Деменко «Газета.ru».

Встреча между национальными командами состоится в среду, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.