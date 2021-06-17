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Де Брейне объяснил, почему он сдержанно отпраздновал гол в матче с Данией

22:24
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне объяснил, почему его празднование гола в матче Евро-2020 с Данией (2:1) было сдержанным. Он отметил, что хотел проявить уважение к соперникам и их полузащитнику Кристиану Эриксену, который перенес сердечный приступ во время матча с Финляндией.

«Я был счастлив, конечно же, но с достаточным уважением отношусь к чувствам пришедших людей, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Я подошел к той части поля, где в субботу упал Эриксен и сдержал радостные эмоции».

Де Брейне в этом матче забил гол и сделал результативный пас Торгану Азару. У датчан отличился Юссуф Поульсен.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/

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