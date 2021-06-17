Мартинес — о матче с Данией: «Давненько уже Бельгия не подвергала себя таким испытаниям»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Дании (2:1).
«Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи.
Получат ли теперь свой шанс такие игроки, как юный Жереми Доку? Давайте сперва отпразднуем, а потом поговорим о сборной Финляндии", — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Бельгийцы набрали шесть очков и лидируют в группе В. Команда досрочно вышла в плей-офф. У Дании ноль очков и последняя позиция.
Второй идет сборная России, третьей — сборная Финляндии. У этих команд по три очка.
В третьем туре 21 июня Дания сыграет с Россией, а Бельгия — с Финляндией.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
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