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Дания выделила более 9 тысяч дополнительных билетов на матч против России

19:34
Болельщики сборной Дании. Фото DBU.
Болельщики сборной Дании. Фото DBU.
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Более 9 тысяч дополнительных билетов было выделено для болельщиков на матч группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании, который пройдет в Копенгагене, сообщает сайт Датского футбольного союза (DBU).

В понедельник, 14 июня в продажу поступает по 9 100 билетов на три игры в Копенгагене: Дания — Бельгия (17 июня), Россия — Дания (21 июня) и матч 1/8 финала (28 июня).

Ранее Дания приняла решение о недопуске болельщиков из-за рубежа на чемпионат Европы в Копенгагене, включая российских фанатов.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи