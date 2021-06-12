Финляндия выиграла у Дании в возобновленном матче Евро-2020 после инцидента с Эриксеном
12 июня в Копенгагене сборная Финляндии одержала победу над Данией (1:0) в матче группы B чемпионата Европы-2020 по футболу.
Единственный гол на 60-й минуте встречи забил форвард финнов Йоэль Похьянпало. Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти на 74-й минуте игры.
Матч прерывался из-за инцидента в первом тайме. Тогда хавбек датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Позже стало известно, что Эриксен был доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. 16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге, а 17-го Дания встретится с Бельгией в Копенгагене.
Чемпионат Европы
Группа B
Гол: Похьянпало, 60.
Нереализованный пенальти: Хейбьерг, 74 (вратарь)
Дания: Шмейхель, Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 76), Дилэйни (Корнелиус, 76), Эриксен (М.Йенсен, 43), Хейбьерг, Поульсен, Брэйтуэйт, Винн (Сков Ольсен, 63).
Финляндия: Храдецки, Райтала (Вяйсянен, 90), Тойвио, Уронен, Араюри, О`Шонесси, Спарв (Шюллер, 76), Лод, Камара, Пукки (Кауко, 76), Похьянпало (Форсс, 84).
Предупреждения: Лод, 4. Спарв, 51.
Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).
ВАР: Аттуэлл. Кавана (оба — Англия), Мели, Ди Белло (оба — Италия).
12 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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