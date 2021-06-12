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Финляндия выиграла у Дании в возобновленном матче Евро-2020 после инцидента с Эриксеном

22:29
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия — 0:1. Йоэль Похьянпало (слева) после забитого гола. Фото Reuters
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия — 0:1. Йоэль Похьянпало (слева) после забитого гола. Фото Reuters
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12 июня в Копенгагене сборная Финляндии одержала победу над Данией (1:0) в матче группы B чемпионата Европы-2020 по футболу.

Единственный гол на 60-й минуте встречи забил форвард финнов Йоэль Похьянпало. Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти на 74-й минуте игры.

Матч прерывался из-за инцидента в первом тайме. Тогда хавбек датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Позже стало известно, что Эриксен был доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. 16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге, а 17-го Дания встретится с Бельгией в Копенгагене.

Чемпионат Европы

Группа B

Дания — Финляндия — 0:1 (0:0)

Гол: Похьянпало, 60.

Нереализованный пенальти: Хейбьерг, 74 (вратарь)

Дания: Шмейхель, Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 76), Дилэйни (Корнелиус, 76), Эриксен (М.Йенсен, 43), Хейбьерг, Поульсен, Брэйтуэйт, Винн (Сков Ольсен, 63).

Финляндия: Храдецки, Райтала (Вяйсянен, 90), Тойвио, Уронен, Араюри, О`Шонесси, Спарв (Шюллер, 76), Лод, Камара, Пукки (Кауко, 76), Похьянпало (Форсс, 84).

Предупреждения: Лод, 4. Спарв, 51.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

ВАР: Аттуэлл. Кавана (оба — Англия), Мели, Ди Белло (оба — Италия).

12 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Дания — Финляндия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 2
Россия 0
2-й тайм

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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