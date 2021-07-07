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Дамсгор забил первый гол прямым ударом со штрафного на Евро-2020

22:38
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Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче с командой Англии в полуфинале чемпионата Европы.

Датчане получили право на штрафной на 30-й минуте первого тайма. Стандарт исполнил Дамсгор, точно пробивший под перекладину.

Это первый гол прямым ударом со штрафного на Евро-2020.

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия — Дания

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля