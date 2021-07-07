Дамсгор забил первый гол прямым ударом со штрафного на Евро-2020

Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче с командой Англии в полуфинале чемпионата Европы.

Датчане получили право на штрафной на 30-й минуте первого тайма. Стандарт исполнил Дамсгор, точно пробивший под перекладину.

Это первый гол прямым ударом со штрафного на Евро-2020.

1 — Mikkel Damsgaard has scored the first direct free kick goal of the #EURO2020 . Timely. pic.twitter.com/j3n834YoQS — OptaJean (@OptaJean) July 7, 2021

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.