Дамсгор забил первый гол прямым ударом со штрафного на Евро-2020
22:38
Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче с командой Англии в полуфинале чемпионата Европы.
Датчане получили право на штрафной на 30-й минуте первого тайма. Стандарт исполнил Дамсгор, точно пробивший под перекладину.
Это первый гол прямым ударом со штрафного на Евро-2020.
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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