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Англия — Дания: Дамсгор открыл счет

22:31
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Сборная Дании открыла счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Англии. Отличился Миккель Дамсгор.

Датчанин забил красивым ударом со штрафного на 30-й минуте. Счет матча — 1:0 в пользу Дании.

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия — Дания

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Евгений Петров все материалы автора

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