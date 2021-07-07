Англия — Дания: Дамсгор открыл счет
22:31
Сборная Дании открыла счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Англии. Отличился Миккель Дамсгор.
Датчанин забил красивым ударом со штрафного на 30-й минуте. Счет матча — 1:0 в пользу Дании.
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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