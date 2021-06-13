«Я люблю тебя». Сон Хын Мин посвятил гол Эриксену

Форвард «Тоттенхэма» и Южной Кореи Сон Хын Мин в матче с командой Ливана (2:1) в рамках квалификации ЧМ-2022 отметился голом.

Футболист реализовал пенальти и забитый мяч посвятил бывшему партнеру по лондонскому клубу Кристиану Эриксену. Сон подбежал к камере и сказал: «Я тебя люблю», он также на пальцах показал номер 23. Под этим номером Эриксен играл в «Тоттенхэме».

2??3?? Son Heung-Min dedicates his goal to former #THFC teammate Christian Eriksen.



?? «I love you.»



pic.twitter.com/gmC2AOcafa — Jason (Hanshin) Lee (@Jasons_JaysHub) June 13, 2021

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.