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Что будет, если зритель на матче Евро откажется надеть маску? Ответ оргкомитета

05:00
Алексей Сорокин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алексей Сорокин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о подготовке Санкт-Петербурга к старту турнира.

— Как будут отслеживаться противовирусные правила непосредственно на трибунах? — вопрос Сорокину.

— У нас в правилах написано, что ответственность каждого зрителя — соблюдать те антиковидные меры, которые приняты в стране. Мы призываем всех сохранять маску на лице в течение всего матча и не подвергать ни себя, ни окружающих опасности.

— Будут ли выводить с трибун тех, кто откажется надеть маску?

— Начнут с предупреждения. Не понимаю, по какой причине человек может наотрез отказаться носить маску. Мы надеемся на сознательное отношение людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

— Во время финала ЧМ-2018 в «Лужниках» на поле выбегали люди. Это учитывается при подготовке Евро?

— Это был сбой. Мы приняли все возможные меры, чтобы это не повторилось. У нас достаточно опытные и хорошо проинструктированные стюарды, хорошая система безопасности. Ну и финал пройдет не у нас, так что мы достаточно спокойны (улыбается).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сорокиным читайте здесь

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