Червиченко: «Черчесов выпустил Соболева, когда понял, что уже настала полная жопа»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).

«Игра сборной России вообще не удивила. Мы шли к этому долго, все началось с позора в Лиге наций. После этого турнира уже можно было отправлять Черчесова в отставку. Все продолжилось в отборочных матчах на чемпионат мира. Там уже сборная показывала ужасный футбол. Я думаю, чтобы подперчить сегодняшнее поражение нужно было еще вызывать в сборную Жирова и Нойштедтера. Таких людей благодаря Станиславу Черчесову мы уже в сборной видели. Нашей команде помог обосраться на этом чемпионате сбор в Австрии. Зачем мы вообще туда полетели? Я совсем не понимаю логику этого тренера. Сегодня он выпустил Соболева, когда понял, что уже настала полная жопа. Я считаю, что Саша должен был начинать матч в старте, он активнее Дзюбы в несколько раз», — сказал Червиченко «СЭ».

Червиченко также оценил результативную ошибку Романа Зобнина.

«Я считаю, что человек с такой огромной зарплатой не имеет права так катастрофично ошибаться. Все самые положительные эпитеты, которые мы произносили в его адрес он сегодня перечеркнул. Нельзя так на ровном месте гадить. Он убил все возможные надежды. С подобными ошибками о Европе можно забыть напрочь», — добавил Червиченко.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.