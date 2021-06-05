Черчесов рассказал об изменениях в составе сборной России и сравнил Болгарию с соперниками на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об изменениях в составе команды на товарищеский матч против Болгарии и поделился ожиданиями от игры.

«Будет ли похожа наша команда сегодня на ту, которая сыграет на Евро? Идет подготовка. Естественно, у нас будут замены, потому что нам нужно подготовить всех игроков к турниру. Мы знаем состояние каждого, от этого и исходим. На кого из соперников по Евро похожа Болгария? Нельзя сказать, что эта команда буквально похожа на кого-то, но это достаточно крепкая команда, которая хорошо играла в отборочном цикле. По сравнению с игрой против Польше есть и изменения в схеме, и в составе. Сегодня вы увидите немножко другую команду», — сказал в эфире Первого канала Черчесов.

Матч Россия — Болгария состоится сегодня, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск).

Прямая текстовая трансляция матча Россия — Болгария