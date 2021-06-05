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Россия — Болгария: Кудряшов получил травму на разминке, вместо него сыграет Семенов

17:58
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В стартовом составе сборной России на товарищеский матч со сборной Болгарии произошли изменения.

Как сообщили в Twitter команды, защитник Федор Кудряшов получил травму на разминке. Вместо него сыграет Андрей Семенов.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры