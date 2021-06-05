Россия — Болгария: Кудряшов получил травму на разминке, вместо него сыграет Семенов
17:58
В стартовом составе сборной России на товарищеский матч со сборной Болгарии произошли изменения.
?? Фёдор Кудряшов получил повреждение на предматчевой разминке перед #РоссияБолгария. В составе его заменил Андрей Семёнов.— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2021
Как сообщили в Twitter команды, защитник Федор Кудряшов получил травму на разминке. Вместо него сыграет Андрей Семенов.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
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