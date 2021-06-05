В стартовом составе сборной России на товарищеский матч со сборной Болгарии произошли изменения.

?? Фёдор Кудряшов получил повреждение на предматчевой разминке перед #РоссияБолгария. В составе его заменил Андрей Семёнов. — Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2021

Как сообщили в Twitter команды, защитник Федор Кудряшов получил травму на разминке. Вместо него сыграет Андрей Семенов.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.