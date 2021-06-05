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Сборная Финляндии для базы Евро-2020 в Санкт-Петербурге запросила теннисный корт и 50 кг льда ежедневно

17:50
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Футболисты сборной Финляндии, которые будут тренироваться во время Евро-2020 на базе в Курортном районе Санкт-Петербурга, попросили подготовить им теннисный корт, а также ежедневно поставлять по 50 килограммов льда. Об этом сообщил директор районной спортшколы олимпийского резерва, которой принадлежит база, Александр Савинов.

«Никаких особых требований не предъявлялось, были пожелания минимальные — чтобы было хорошее футбольное поле, комфортные раздевалки, льда для них готовить по 50 кг каждый день, ну и для отвлечения от тренировочного процесса подготовили для них теннисный корт. Во время промежутков между играми будут играть, наверное, в теннис», — цитирует Савинова ТАСС.

Сборная Финляндии — соперник России по групповому турниру Евро-2020. Финны сыграют с российской командой 16 июня. Помимо России, в группе Финляндия встретится с Данией и Бельгией.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11579193

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