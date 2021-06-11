Черчесов рассказал о готовности Фернандеса и Черышева к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности полузащитника Дениса Черышева и защитника Марио Фернандеса к Евро-2020.

— В каких игровых кондициях сборная России?

— Понятно, что у Бельгии хорошая команда. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке, но нужно обращать внимание не только на противников, но и на себя. Марио Фернандес практически набрал все кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов. Но от тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Этому мы рады, ведь это игрок высокого уровня, — сказал Черчесов.

В субботу, 12 июня, сборная России сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге. Начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Гоша Чернов)