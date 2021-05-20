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Черчесов — о Евро-2020: «Сейчас начинается новая история»

18:17
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после тренировки команды.

«Память у меня неплохая, но не могу сравнить ощущения с предыдущими годами, — сказал Черчесов. — Сейчас начинается новая история, так что и ощущения другие. Сегодня тренировка полуигровая, так что сказал всем на ручных тормозах играть. Караваеву пожелал здоровья, хороших сборов и с чемпионством.

Миранчуку и Головину желал удачи перед матчем кубка. Пообщаемся уже в Австрии. Кудряшов сегодня чуть меньше тренировался, у него только 18 числа матч. По Баринову с Мухиным общались с Николичем, он их не планировал использовать в финале кубка. Начали работать с нами еще до сбора, вроде все хорошо с их состоянием.

Приятно играть дома, но самое главное готовность. Нужно соответствовать уровню соперников. Мы сегодня 10 спонсорских мероприятий провели, чтобы в следующие дни уже сконцентрироваться на работе».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры