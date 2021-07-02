Черчесов: «После матча с Бельгией ругал сборную за то, что не видел на поле лежащих бельгийцев»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за что критиковал футболистов команды после поражения от Бельгии (0:3) на Евро-2020.

«Когда ты видишь на поле команду, которая не соответствует твоему нутру... Как вы думаете, за что я ругал команду сразу после игры с Бельгией? Думате, за 0:3? За то, что я не видел на поле лежащих бельгийцев. Мы ни одной желтой карточки не получили. За это футболисты получили. А то, что кто-то что-то не забил, не отдал или не попал — это футбольные моменты, на которые мы должны профессионально смотреть. А вот этого не смог стерпеть. Я не любитель после игры говорить, но такие вещи надо объяснять по горячим следам», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.