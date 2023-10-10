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Сегодня, 19:30

Чемпионат Европы: как и где смотреть трансляции матчей отбора Евро в России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игры отборочного турнира транслируют телеканалы медиахолдинга «Матч».
Фото Reuters

Игры отборочного турнира транслируют телеканалы медиахолдинга «Матч».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 команды. Немецкая сборная, как страна-хозяйка, получила автоматическое право участвовать в турнире.

Еще 23 национальные команды определятся по итогам квалификации, в которой участвуют 53 сборные. Они поделены на 10 групп: 7 групп по 5 команд, 3 группы по 6 команд. Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.

Все матчи отбора Евро 2024 доступны к показу для российских зрителей. Изначально их можно было смотреть на платформе онлайн-кинотеатра ОККО. Платформа в июле 2021 года приобрела у компании «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Несмотря на это, летом 2023 года «Телеспорт Груп» перепродала права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ», входящему в холдинг «Газпром-медиа».

В начале сентября представители онлайн-кинотеатра заявили, что уведомили руководство «Газпром-медиа» о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав. Okko принадлежат права на трансляцию квалификационных матчей чемпионатов Европы-2024 и -2028, а также отборочного турнира чемпионата мира-2026. Компания заявила, что собирается показывать матчи до 2028 года в рамках действующего контракта.

Однако телеканалы медиахолдинга «Матч» (Матч ТВ, Матч Премьер, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3) после заявления Okko продолжили транслировать матчи отбора Евро-2024. Запланированные к показу игры остались в сетке вещания телеканалов холдинга.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

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