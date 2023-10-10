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10 октября, 23:55

Гави покинул тренировку сборной Испании из-за повреждения

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави покинул тренировку национальной команды из-за дискомфорта, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, схожие проблемы наблюдаются у вингера Нико Уильямса («Атлетик»). В ближайшее время станет понятно, останутся ли игроки в расположении сборной.

10 октября стало известно, что из-за травмы в предстоящих матчах национальной команде не поможет вингер Ламин Ямаль («Барселона»).

Испания в октябре в матчах квалификации Евро-2024 сыграет против Шотландии (12 октября) и Норвегии (15 октября).

Сборная Испании по футболу
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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