Гави покинул тренировку сборной Испании из-за повреждения

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави покинул тренировку национальной команды из-за дискомфорта, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, схожие проблемы наблюдаются у вингера Нико Уильямса («Атлетик»). В ближайшее время станет понятно, останутся ли игроки в расположении сборной.

10 октября стало известно, что из-за травмы в предстоящих матчах национальной команде не поможет вингер Ламин Ямаль («Барселона»).

Испания в октябре в матчах квалификации Евро-2024 сыграет против Шотландии (12 октября) и Норвегии (15 октября).