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Сегодня, 19:05

Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже прав на матчи отбора Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Онлайн-кинотеатр Okko выступил с заявлением по поводу ситуации с продажей прав на показ матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

В Okko сообщили, что в июле 2021 года приобрели у компании «Телеспорт Груп» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Несмотря на это, летом 2023 года «Телеспорт Груп» перепродала права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ», входящему в холдинг «Газпром-медиа».

В онлайн-кинотеатре заявили, что уведомили руководство «Газпром-медиа» о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав. Okko принадлежат права на трансляцию квалификационных матчей чемпионатов Европы-2024 и -2028, а также отборочного турнира чемпионата мира-2026. Компания заявила, что собирается и далее показывать матчи до 2028 года в рамках действующего контракта.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024... Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», — приводит пресс-служба Okko слова генерального директора онлайн-кинотеатра Сергея Шишкина.

Отборочный турнир Евро-2024 проходит с марта 2023 года по март 2024 года. Финальная стадия турнира будет проведена с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Компания Okko транслирует игры отборочного турнира Евро-2024 с начала цикла. В программе «Матч ТВ» на четверг, 7 сентября заявлены две трансляции игр квалификационного раунда: Казахстан — Финляндия и Франция — Исландия. Помимо этого, на специализированных каналах «Матч» планируется показ других встреч отбора Евро-2024.

Источник: Okko
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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