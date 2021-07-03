Бущан рассказал о настрое сборной Украины перед матчем против Англии
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 против Англии.
«Мы все понимаем, какие там игроки и какая у них сборная. Но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала ЕВРО, потом в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше. Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом — это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу», — цитирует Бущана официальный сайт УЕФА.
Матч Украина — Англия состоится сегодня, 3 июля, Риме. Начало встречи — в 22:00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024487--ukraine-vs-england/
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