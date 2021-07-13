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В Англии задержали 50-летнего мужчину в ходе расследования дела о расистских оскорблениях в адрес футболистов

20:38
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Английская полиция продолжает расследование по делу о расистских оскорблениях в адрес темнокожих футболистов сборной Англии после поражения команды в финале чемпионата Европы от Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

По этому делу был задержан 50-летний мужчина, сообщает Sky Sports. Он подозревается в том, что писал расистские оскорбления в адрес нападающего Маркуса Рэшфорда в Twitter. После допроса подозреваемый был отпущен пока домой.

Мужчина, который является детским тренером, утверждал, что его аккаунт в социальной сети был взломан.

В финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Рэшфорд, Санчо и Сака. Все они вышли на замену по ходу матча.

12 июля об оскорблениях сообщила футбольная ассоциация Англии (FA). Позже стало известно, что этот факт расследует полиция Лондона.

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Иван Шитик все материалы автора

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