Хавбек сборной Англии Сака выступил с эмоциональным заявлением после хейта в соцсетях

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака поделился своими эмоциями после финала Евро-2020 против Италии (1:1, пенальти — 2:3). Также он прокомментировал свой нереализованный пенальти в послематчевой серии.

«Я держался подальше от социальных сетей в течение нескольких дней, чтобы провести время со своей семьей и поразмышлять над последними несколькими неделями, — написал англичанин в Instagram. — Этим сообщением я не могу показать, насколько я благодарен за всю любовь, которую я получил, и я считаю, что должен поблагодарить всех, кто поддержал меня.

Для меня было честью играть за сборную Англии — команды, которая подает пример другим. Они братья на всю жизнь, и я благодарен за все, чему я научился у каждого игрока и представителя штаба. Они очень упорно работали. Помочь своей команде попасть в наш первый за 55 лет финал, знать, что они многим пожертвовали, чтобы я был здесь — это значит для меня все.

Нет слов, чтобы передать, как я был разочарован результатом и своим пенальти. Я действительно верил, что мы выиграем этот титул для вас. Мне жаль, что мы не смогли вернуть его домой в этом году, но я обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы нынешнее поколение знало, каково это — побеждать.

Моя реакция после матча говорила обо всем. Мне было очень больно. Я чувствовал, что подвел всех вас и свою английскую семью. Но я могу вам пообещать, что не допущу, чтобы тот негатив, который я получил на этой неделе, сломал меня.

Для тех, кто проводил кампанию от моего имени и отправлял мне удшевные письма, желал мне и моей семье всего наилучшего — я очень благодарен вас. Вот чем должен быть футбол. Это страсть, когда люди всех рас, полов, религий и происхождений объединяются в одной общей футбольной радости".