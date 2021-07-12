Бонуччи потролил английских фанатов после финала Евро-2020
01:05
Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу.
После окончания матча защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокричал в камеру на английском: «It's coming to Rome».
Таким образом, он обратился к англйиским болельщикам, которые на протяжении всего матча освистывали итальянскую команду.
Слова Бонуччи — это отсыл к культовой песне английских фанатов «Three Lion» и к любимой строчке из этой композиции:
It's c-o-mming home.
It's c-o-mming home.
Football's c-o-ming home.
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