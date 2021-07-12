Бонуччи потролил английских фанатов после финала Евро-2020

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу.

После окончания матча защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокричал в камеру на английском: «It's coming to Rome».

Таким образом, он обратился к англйиским болельщикам, которые на протяжении всего матча освистывали итальянскую команду.

Слова Бонуччи — это отсыл к культовой песне английских фанатов «Three Lion» и к любимой строчке из этой композиции:

It's c-o-mming home.

It's c-o-mming home.

Football's c-o-ming home.