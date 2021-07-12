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Манчини: «В Италии отпразднуем как следует»

01:10
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал короткий комментарий после завершения финала чемпионата Европы. Итальянцы в серии пенальти обыграли команду Англии.

«Мы пропустили быстрый гол, но правильно отреагировали на это и заслужили победу. Мы очень довольны. В Италии отпразднуем как следует», — приводит слова Манчини сайт Федерации футбола Италии.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы выиграли турнир в 1968 году.

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года