Манчини: «В Италии отпразднуем как следует»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал короткий комментарий после завершения финала чемпионата Европы. Итальянцы в серии пенальти обыграли команду Англии.

«Мы пропустили быстрый гол, но правильно отреагировали на это и заслужили победу. Мы очень довольны. В Италии отпразднуем как следует», — приводит слова Манчини сайт Федерации футбола Италии.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы выиграли турнир в 1968 году.