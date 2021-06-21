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«Больше не хочу видеть грустное лицо Шевченко». Реакция соцсетей на поражение Украины в матче с Австрией

21:22
Андрей Шевченко. Фото Twitter
Андрей Шевченко. Фото Twitter
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Пользователи соцсетей отреагировали на результат матча Евро-2020 Украина — Австрия (0:1).

Энди Брэссел, журналист: «Больше не хочу видеть грустное лицо Шевченко».

Владимир Зеленский, президент Украины: «Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, снова сегодня имеем тяжелое поражение. Но даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу поддержку! Потому что это — наши парни. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!»

Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ» (в Telegram-канале): «Ну что, сборная Украины уступила австрийцам 0:1 и осталась на третьем месте в группе. С тремя очками в таблице и с отрицательной разницей мячей.

Ничего не буду говорить о качестве игры и своих впечатлениях. Скажу только, что момент вышел показательный: ожидания публики и качество игры в предыдущем матче ничего не значат в матче следующем".

Константин Каверин, журналист (в Facebook): «Хуже, чем играет сейчас против Австрии сборная Украины, не играл на этом Евро пока никто. Как будто прокляли их, ей-богу».

Вадим Скичко, украинский комментатор: «Иллюзии никогда не превращались во что-то реальное».

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах.

Украина — Австрия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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