«Больше не хочу видеть грустное лицо Шевченко». Реакция соцсетей на поражение Украины в матче с Австрией

Пользователи соцсетей отреагировали на результат матча Евро-2020 Украина — Австрия (0:1).

Энди Брэссел, журналист: «Больше не хочу видеть грустное лицо Шевченко».

Don't want to see Shevchenko's sad face any more — Andy Brassell (@andybrassell) June 21, 2021

Владимир Зеленский, президент Украины: «Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, снова сегодня имеем тяжелое поражение. Но даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу поддержку! Потому что это — наши парни. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!»

Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це — наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021

Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ» (в Telegram-канале): «Ну что, сборная Украины уступила австрийцам 0:1 и осталась на третьем месте в группе. С тремя очками в таблице и с отрицательной разницей мячей.

Ничего не буду говорить о качестве игры и своих впечатлениях. Скажу только, что момент вышел показательный: ожидания публики и качество игры в предыдущем матче ничего не значат в матче следующем".

Константин Каверин, журналист (в Facebook): «Хуже, чем играет сейчас против Австрии сборная Украины, не играл на этом Евро пока никто. Как будто прокляли их, ей-богу».

Вадим Скичко, украинский комментатор: «Иллюзии никогда не превращались во что-то реальное».

Illusion never changed into something real ? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) June 21, 2021

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах.