Лучшим игроком матча Евро-2020 Македония — Нидерланды признан полузащитник Джорджиньо Вейналдум, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Нидерландов одержала победу над Северной Македонией (3:0). Вейналдум оформил дубль. Еще один мяч забил Мемфис Депай.

Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. Македонцы не смогли набрать очков на турнире.