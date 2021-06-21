Вейналдум признан лучшим игроком матча Македония — Нидерланды
21:17
Лучшим игроком матча Евро-2020 Македония — Нидерланды признан полузащитник Джорджиньо Вейналдум, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Нидерландов одержала победу над Северной Македонией (3:0). Вейналдум оформил дубль. Еще один мяч забил Мемфис Депай.
Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. Македонцы не смогли набрать очков на турнире.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024445--north-macedonia-vs-netherlands/
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