Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Вейналдум признан лучшим игроком матча Македония — Нидерланды

21:17
Джорджиньо Вайналдум. Фото AFP
Джорджиньо Вайналдум. Фото AFP
Теги:

Лучшим игроком матча Евро-2020 Македония — Нидерланды признан полузащитник Джорджиньо Вейналдум, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Нидерландов одержала победу над Северной Македонией (3:0). Вейналдум оформил дубль. Еще один мяч забил Мемфис Депай.

Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. Македонцы не смогли набрать очков на турнире.

Македония — Нидерланды

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024445--north-macedonia-vs-netherlands/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Австрия обыграла Украину и со второго места вышла в плей-офф Евро-2020
Россия — Дания: битва за плей-офф Евро. Следим за раскладами онлайн
Россия — Дания: прогноз Вячеслава Колоскова на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи