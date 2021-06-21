Болельщики в Санкт-Петербурге освистали бельгийцев и финнов, вставших на колено перед матчем Евро
22:02
Перед матчем Евро-2020 Финляндия — Бельгия обе команды встали на одно колено. Акция посвящена движению по борьбе против расизма.
После этого на стадионе раздался свист. Игра проходит в Санкт-Петербурге.
Матч начался в 22.00 по московскому времени.
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