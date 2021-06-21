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Болельщики в Санкт-Петербурге освистали бельгийцев и финнов, вставших на колено перед матчем Евро

22:02
Стадион в Санкт-Петербурге перед началом матча. Фото Сборная Бельгии.
Стадион в Санкт-Петербурге перед началом матча. Фото Сборная Бельгии.
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Перед матчем Евро-2020 Финляндия — Бельгия обе команды встали на одно колено. Акция посвящена движению по борьбе против расизма.

После этого на стадионе раздался свист. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

Матч начался в 22.00 по московскому времени.

Финляндия — Бельгия

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