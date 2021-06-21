Матвиенко надеется, что Украина все же выйдет в плей-офф Евро с третьего места

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против Австрии (0:1).

«Сразу в начале игры было несколько нервозных моментов, — цитирует футболиста Tribuna.com 21 июня. — Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели.

Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть получше.

Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол. Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места».

Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.

У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.