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Болельщики сборной Хорватии прошли маршем по улицам Копенгагена

19:15
Болельщики сборной Хорватии. Фото Twitter
Болельщики сборной Хорватии. Фото Twitter
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Сборная Хорватии играет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча проходит на стадионе в Копенгагене. В столицу Дании приехало большое количество болельщиков из Хорватии. До начала встречи они прошли маршем по улицам Копенгагена.

Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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