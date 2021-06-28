Болельщики сборной Хорватии прошли маршем по улицам Копенгагена

Сборная Хорватии играет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча проходит на стадионе в Копенгагене. В столицу Дании приехало большое количество болельщиков из Хорватии. До начала встречи они прошли маршем по улицам Копенгагена.