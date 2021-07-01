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Мостовой заявил, что утратил интерес к Евро после вылета сборной России

18:47
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что утратил интерес к Евро-2020 после вылета сборной России.

«Конечно, прикидывал, что мог бы быть там и сыграть, болел и переживал за ребят, расстраивался вместе с ними. Смотрим ли игры плей-офф? Смотрим, но потом между собой особенно не обсуждаем. Если бы наша сборная играла, другое дело. По себе заметил — когда наши не вышли из группы, почти потерял интерес к турниру, многие матчи пропускаю», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Мостового.

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф. Мостовой был в заявке национальной команды на турнир, но не смог принять участие в нем из-за положительного теста на коронавирус. Вместо Мостового в заявку попал защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-01-andrey-mostovoy-khochu-ne-tolko-byt-dzhokerom-no-prinosit-polzu-komande-s-pervykh-minut.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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