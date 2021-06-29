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BBC: тревожный всплеск COVID-19 охлаждает футбольную лихорадку в России

07:55
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BBC опубликовал материал с заголовком «Тревожный всплеск коронавируса охлаждает футбольную лихорадку в России», в котором рассмотрел проблему роста заболеваемости коронавирусом в России.

Роксана Марасиняню.Министр спорта Франции заранее призвала фанатов не ездить в Россию на четвертьфинал Евро-2020

Ранее министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала болельщиков не посещать четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербурге из-за ухудшающийся эпидемиологической обстановки.

В статье поднимается вопрос, разумно ли было позволить России принимать Евро-2020. Однако, однозначного ответа на него не дается.

«Россия сталкивается с резким увеличением числа новых случаев заражения Covid-19, одновременно принимая футбольные матчи чемпионата Европы. Было ли разумным решением проводить матчи в России? Россия — одна из 11 принимающих стран.

Некоторые врачи выразили опасения, что болельщики из-за границы и регионов России перемешаются в городе, что приведет к еще большему распространению штамма коронавируса «Дельта».

Но власти должны сбалансировать необходимость возрождения экономики и туризма с остановкой новой волны Covid", — говорится в материале.

Матч четвертьфинала Евро-2020 между Швейцарией и Испанией состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля