BBC: тревожный всплеск COVID-19 охлаждает футбольную лихорадку в России
BBC опубликовал материал с заголовком «Тревожный всплеск коронавируса охлаждает футбольную лихорадку в России», в котором рассмотрел проблему роста заболеваемости коронавирусом в России.
Ранее министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала болельщиков не посещать четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербурге из-за ухудшающийся эпидемиологической обстановки.
В статье поднимается вопрос, разумно ли было позволить России принимать Евро-2020. Однако, однозначного ответа на него не дается.
«Россия сталкивается с резким увеличением числа новых случаев заражения Covid-19, одновременно принимая футбольные матчи чемпионата Европы. Было ли разумным решением проводить матчи в России? Россия — одна из 11 принимающих стран.
Некоторые врачи выразили опасения, что болельщики из-за границы и регионов России перемешаются в городе, что приведет к еще большему распространению штамма коронавируса «Дельта».
Но власти должны сбалансировать необходимость возрождения экономики и туризма с остановкой новой волны Covid", — говорится в материале.
Матч четвертьфинала Евро-2020 между Швейцарией и Испанией состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля.
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