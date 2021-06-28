Министр спорта Франции заранее призвала фанатов не ездить в Россию на четвертьфинал Евро-2020

Министр по делам спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что не советует французским болельщикам ехать в Санкт-Петербург в случае, если сборная страны выйдет в четвертьфинал чемпионата Европы, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции Europe 1.

«Я могу себе представить, что настоящим любителям футбола, которые хотят поддержать французскую команду, сложно.

Много случаев заболевания коронавирусом выявлены в России. Поэтому нужно было острожными. И я бы сказала, давайте поддерживать футболистов из Франции и ждать их квалификации в полуфинал», — сказала министр.

В понедельник вечером футболисты сборной Франции сыграют против команды Швейцарии. Матч состоится в Бухаресте. В случае победы французы выйдут в четвертьфинал, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Министр указала на то, что если болельщики направятся в Санкт-Петербург из Бухареста, после возращения во Францию, они обязаны будут остаться на самоизоляции и таким образом в случае победы французской команды могут пропустить полуфинал 6 июля, который состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».