Тренер сборной Швейцарии заявил, что победа над Францией не является для него самой значимой в карьере

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович заявил, что победа над Францией (3:3, 5:4 — по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020 не является самой важной в его карьере.

«Самая ли это значимая победа для меня в карьере? Нет, потому что у всех нас ранее были важные матчи в клубах. Впрочем, Швейцария уже давно не выходила в четвертьфинал крупного турнира. Эта победа поможет нам двигаться вперед, мы станем сильнее в психологическом плане», — цитирует L'Equipe Петковича.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).