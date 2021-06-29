Тренер сборной Швейцарии заявил, что победа над Францией не является для него самой значимой в карьере
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович заявил, что победа над Францией (3:3, 5:4 — по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020 не является самой важной в его карьере.
«Самая ли это значимая победа для меня в карьере? Нет, потому что у всех нас ранее были важные матчи в клубах. Впрочем, Швейцария уже давно не выходила в четвертьфинал крупного турнира. Эта победа поможет нам двигаться вперед, мы станем сильнее в психологическом плане», — цитирует L'Equipe Петковича.
В 1/4 финала Евро-2020 сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Vladimir-petkovic-suisse-apres-la-victoire-contre-les-bleus-a-l-euro-on-avait-plus-d-energie-que-la-france/1266714
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