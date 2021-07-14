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Артета поддержал Сака после промаха во время решающего удара в финале Евро-2020

08:35
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал полузащитника «канониров» и сборной Англии Букайо Сака после поражения англичан в финале Евро-2020 от Италии (1:1; 2:3 — по пенальти).

«Я уже поговорил с Букайо. Думаю, все уже успели поговорить с ним, отправили сообщения. Сака будет в порядке. Он очень сильный. Букайо получил много поддержки не только от «Арсенала» и фанатов сборной Англии, но и от всего футбольного сообщества, потому что он не заслужил того, через что прошел. Если хочешь быть одним из величайших, то должен уже в 19 лет понимать, что ты в футболе чаще проигрываешь, чем выигрываешь, и для этого правила нет никаких исключений», — приводит Sky Sports слова Артеты.

В финале Евро-2020 19-летний Сака исполнил решающий 11-метровый в серии пенальти, который отразил вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11670/12355268/bukayo-saka-mikel-arteta-backs-strong-character-to-withstand-online-racist-abuse-following-england-defeat

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года