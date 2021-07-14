Моуринью назвал сборную Франции лучшей командой Евро-2020

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал лучшую сборную Евро-2020. По его мнению, таковой является сборная Франции, а не Италия и Англия, игравшие в финале.

«Из-за своего высокомерия Франция упустила возможность выиграть еще один турнир, стать и чемпионом мира, и Европы. У этой команды невероятный потенциал. Сравнивать ее по талантам с другими командами невозможно. Сборная Франции лучше, чем Англия, лучше, чем Италия, но футбол их наказал. И это было заслужено», — цитирует TalkSPORT Моуринью.

Напомним, сборная Франции проиграла по пенальти Швейцарии в 1/8 финала. В финале Евро-2020 сыграли команды Италии и Англии. Победили итальянцы в серии пенальти.