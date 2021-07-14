Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Моуринью назвал сборную Франции лучшей командой Евро-2020

04:07
Жозе Моуринью. Фото Instagram
Жозе Моуринью. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал лучшую сборную Евро-2020. По его мнению, таковой является сборная Франции, а не Италия и Англия, игравшие в финале.

«Из-за своего высокомерия Франция упустила возможность выиграть еще один турнир, стать и чемпионом мира, и Европы. У этой команды невероятный потенциал. Сравнивать ее по талантам с другими командами невозможно. Сборная Франции лучше, чем Англия, лучше, чем Италия, но футбол их наказал. И это было заслужено», — цитирует TalkSPORT Моуринью.

Напомним, сборная Франции проиграла по пенальти Швейцарии в 1/8 финала. В финале Евро-2020 сыграли команды Италии и Англии. Победили итальянцы в серии пенальти.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Николы Влашича
Агент Бучневича: «Рейнджерс» сделают квалификационное предложение»
«У него нет даже процента завоеванных мною трофеев». Алекно осадил наехавшего на него иранского волейболиста
УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд