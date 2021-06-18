Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро-2020
Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью (0:0) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Англия набрала четыре очка и занимает второе место в группе D, уступая Чехии лишь по разнице мячей. У Шотландии одно очко и 4-я позиция.
В заключительном туре группового этапа 22 июня Англия сыграет с Чехией, а Шотландия — с Хорватией.
Чемпионат Европы
Группа D
Англия — Шотландия — 0:0
Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунс, Мингс, Шоу, Фоден (Грилиш, 63), Райс, Филлипс, Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 74).
Шотландия: Маршалл, Мактоминай, Хэнли, Тирни, О`Доннел, Гилмор (Армстронг, 76), Макгинн, Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).
Предупреждения: Макгинн, 16. О`Доннел, 87.
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Санчес Мартинес (оба — Испания), Мели, Валери (оба — Италия).
18 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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