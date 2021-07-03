Англия никогда не выигрывала на чемпионатах Европы, если забивала в первые четыре минуты
Англия открыла счет уже на четвертой минуте матча 1/4 финала Евро-2020 против Украины. Гол забил Харри Кейн.
Примечательно, что Англии никогда не выигрывала в матчах чемпионата Европы, если забивала в первые четыре минуты встречи. Два матча завершились вничью, еще три закончились поражениями (два из них — поражения в серии пенальти).
Встреча продолжается. Счет 1:0.
We'll pretend we didn't see this stat ?#euro2020 #bbceuro2020 #UKRENG— Match of the Day (@BBCMOTD) July 3, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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