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Англия — Дания: прогноз Александра Емельяненко на полуфинал Евро-2020

13:32
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко дал прогноз на предстоящий матч 1/2 финала Евро-2020 по футболу между Англией и Данией.

«Сегодня играют Англия и Дания. Я считаю, что победит Англия», — сказал Емельяненко в сториз Instagram.

Встреча Англия — Дания состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 22.00 по московскому времени.

В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/alexemelyanenko/2612454647384263824/?hl=ru

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