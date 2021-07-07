Российский боец ММА Александр Емельяненко дал прогноз на предстоящий матч 1/2 финала Евро-2020 по футболу между Англией и Данией.

«Сегодня играют Англия и Дания. Я считаю, что победит Англия», — сказал Емельяненко в сториз Instagram.

Встреча Англия — Дания состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 22.00 по московскому времени.

В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.