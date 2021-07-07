Англия — Дания: прогноз Александра Емельяненко на полуфинал Евро-2020
13:32
Российский боец ММА Александр Емельяненко дал прогноз на предстоящий матч 1/2 финала Евро-2020 по футболу между Англией и Данией.
«Сегодня играют Англия и Дания. Я считаю, что победит Англия», — сказал Емельяненко в сториз Instagram.
Встреча Англия — Дания состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 22.00 по московскому времени.
В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с рэпером Джиганом.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/alexemelyanenko/2612454647384263824/?hl=ru
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