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Англия — Дания: Кристенсен был заменен из-за травмы

7 июля 2021, 23:43
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Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен не смог доиграть матч 1/2 финала чемпионата Европы против Англии. Он получил повреждение во втором тайме и был вынужден покинуть поле.

Футболист пару минут сидел на газоне и с трудом сдерживал слезы, прежде чем его заменил Йоахим Андерсен.

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия — Дания

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Иван Шитик все материалы автора

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