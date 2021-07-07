Англия — Дания: Кристенсен был заменен из-за травмы
7 июля 2021, 23:43
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен не смог доиграть матч 1/2 финала чемпионата Европы против Англии. Он получил повреждение во втором тайме и был вынужден покинуть поле.
Футболист пару минут сидел на газоне и с трудом сдерживал слезы, прежде чем его заменил Йоахим Андерсен.
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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